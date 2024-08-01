奧運》立委提辦法想讓民眾更挺台灣隊 轉播單位怎麼看？

圖為愛爾達科技創辦人暨董事長陳怡君。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕巴黎奧運賽事正熱戰中，台灣本次由愛爾達電視取得總代理，但有民眾抱怨打開電視卻看不到轉播，想挺台灣隊變困難，今民進黨立委陳冠廷呼籲，可以建立「奧運轉播基金」，由政府主動取得奧運轉播權，讓所以台灣國民都能平等觀看奧運。

愛爾達的轉播平台共有三種，包括中華電信MOD、中華電信OTT平台Hami Video，此外，愛爾達今年聯手中華電信、公視、華視等平台轉播，但有民眾近日在網路發文表達不滿，直指看奧運還要收費，那乾脆不看了，而且不解為何都是愛爾達在播，引起正反兩方意見。

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事實上，奧運的轉播代理費就得花到至少數億元，是一般電視台難以負擔的高價，且承接後的盈虧難料，對此，愛爾達公關部表示，願意花錢買下轉播代理，是因為認同奧運的價值，也希望民眾可以看到台灣選手的賽事，因此自2008年奧運開始的每一屆奧運轉播都不缺席。

愛爾達公關部指出，若未來政府願意出資轉播奧運等大型國際運動賽會，增加台灣選手能見度，一定樂觀其成，也願意協助政府，並做好賽製播品質，服務球迷。

另外，愛爾達在Hami的平台上有收費服務，但也提供「免費專區」，讓民眾還是可以收看部分奧運比賽。

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