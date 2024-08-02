奧運》壓軸代表團出發！郭婞淳、羅嘉翎啟程巴黎力拚佳績

台灣舉重隊出發前往巴黎備戰。（記者姚介修攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2024巴黎奧運如火如荼進行，台灣壓軸出發的選手昨晚啟程巴黎，包括由郭婞淳領軍的舉重隊，以及跆拳道唯一代表羅嘉翎。

22歲的羅嘉翎上屆在女子57公斤級為我國踢下一面銅牌，此次是唯一在跆拳道項目獲得資格的選手，她透露，因為較晚出發，在國內備戰之餘也看了楊勇緯、戴資穎的比賽，「看得很心疼，希望後面出賽的我們，也為他們一起努力。」

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羅嘉翎帶傷出擊五環殿堂，她透露目前傷勢、身體狀況都還算可以，一切都往好的方向發展，也很期待屆時到巴黎時造訪由體育署設立的中繼站，「那裡有很多服務項目，做得非常完善，會去體驗一下。」

羅嘉翎教練劉聰達表示，由於這次賽程比較後面，剛好可以進行動作、傷勢方面的調整，「上場就是全力以赴、不要想太多。」羅嘉翎預計於8月8日出賽。

本屆有3名女將獲得舉重資格，包括尋求女子59公斤級衛冕的郭婞淳、71公斤級陳玟卉以及49公斤級方莞靈，郭婞淳與方莞靈預計8日登場，陳玟卉則是10日出賽。

尋求衛冕的「舉重女神」郭婞淳第4度征戰五環殿堂，她坦言緊張難免，但由於這次賽程較後面，準備時間更充足，「希望把現在的狀態帶到比賽，我覺得盡力就好，希望身體穩定、傷勢穩定，也叮囑自己要平靜，因為現在著急沒有用，希望能平靜地把最好的狀態表現出來。」

台灣羽球一姐戴資穎昨結束在奧運的最後一舞，帶傷奮戰到最後一刻感動國人，郭婞淳今表示，運動員能走到這一步真的非常不容易，「謝謝她帶給我們那麼多精彩的比賽和精神，我會跟她一樣全力奮戰。」郭婞淳透露，待在國內也不忘關注台灣選手的比賽，「心是跟他們一起跳動的。」

跆拳道選手羅嘉翎。（記者姚介修攝）

郭婞淳。（記者姚介修攝）

跆拳道選手羅嘉翎。（記者姚介修攝）

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