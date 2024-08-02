巴黎前線》和地主好手激戰7局落敗 林昀儒坦言很悶

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕「沉默殺手」林昀儒今天在巴黎奧運男單8強戰，和地主好手F.勒布朗（Felix Lebrun），激戰7局後落敗，小林坦言，心情當然很悶，之後會讓自己身體恢復一下，好好準備男團賽事。

22歲的林昀儒生涯第2度進軍奧運，他在上屆東京奧運初試啼聲，和鄭怡靜摘下混雙銅牌、男單拿下第4，表現令人驚豔。

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今年出征花都，林昀儒再度三線出擊，在男單賽事連斬波多黎各選手阿法納多爾、克羅埃西亞38歲老將賈西納，16強再勝斯洛維尼亞好手約基奇。

今天要挑戰世界排名第5的F.勒布朗，過去小林碰上他取得1勝3負居下風，今天兩人激戰到第7局，可惜林昀儒在決勝局發揮不理想，被對手打出7：0攻勢，即便化解3個賽末點，也無力回天。

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

林昀儒認為，對手實力很好，自己抱持著衝擊的心態來應對，但輸得可惜，讓他感到有點悶，「從第1局就一直嘗試突破，他實力很好，還是要主動發動攻擊，要等他失誤比較困難。」

滿場觀眾鼓譟下，仍和F.勒布朗激戰7局，林昀儒自認感覺還好，沒特別被干擾。接下來小林將和莊智淵、高承睿續戰男團賽事，「之後就做個體能，讓身體恢復一下，好好備戰男團部分。」

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運桌球男子單打賽事出戰，止步八強。（特派記者陳志曲攝）

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