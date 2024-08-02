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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》離連霸僅差2勝 李洋／王齊麟4強再戰丹麥組合點出關鍵

2024/08/02 00:47

台灣黃金男雙李洋／王齊麟。（路透）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運男雙8強戰，以直落二擊敗泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren），挺進4強，4強要再戰世界排名第2的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），兩人強調回去好好休息，隔天才有好的體力跟專注度對付他們。

李洋／王齊麟今年奧運要挑戰衛冕，卻被分在有5組人馬的「死亡之組」，對手包含日本、丹麥、中國都是世界前10好手，原本預料是場場硬仗。不過，兩人找回狀態，收下4連勝，挺進8強，今天又扳倒泰國組合，笑納5連勝。

不過，兩人在第2局費了一番功夫才拿下勝利，王齊麟表示，今天風向不一樣，平球跟發接發沒有做得很好，一開始失誤比較多，「今天改變戰術比較慢一點，對方第2局打得很有侵略性，靠著順風優勢給我們壓力，只能靠用發接發把他們解決掉。」

由於小組賽得多打一場，變成必須連續出賽，王齊麟坦言，體力上確實有影響，第1局有掉下來，「還好李洋有保持強勢，自己身體有點疲憊，回去多休息睡更好一點。」

4強戰要再度交手小組賽對手、世界排名第2的丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，李洋直言，「他們的經驗很好，會有很多招來弄你的心態，明天發接發也很重要。」王齊麟則說，「打丹麥那組要付出很大體力，而且精神專注度要非常足夠。」麟洋配喊話，希望台僑在4強戰都能來加油，需要一些聲量來和對手抗衡。

丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。（美聯社）

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