奧運羽球》「吼叫天后」瑪琳越吼越大聲逆轉張蓓雯 晉級女單8強

西班牙瑪琳。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）今天在巴黎奧運羽球女單16強賽，以12：21、21：9、21：18打敗華裔美籍女將張蓓雯，晉級8強。

世界排名第4的瑪琳本季獲全英公開賽、瑞士公開賽及歐洲錦標賽冠軍，小組賽打敗瑞士絲塔德爾曼（Jenjira Stadelmann）及愛爾蘭達拉赫（Rachael Darragh）。世界排名11的張蓓雯，小組賽戰勝越南阮垂玲、澳洲何羨儒。

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瑪琳生涯對戰張蓓雯握有8勝3負優勢，不過兩人上次交手就是在法國巴黎的愛迪達體育館，該役贏家就是張蓓雯，她鏖戰3局逆轉勝瑪琳。

張蓓雯首局一波連得7分攻勢先下一城，但瑪琳第二局重整旗鼓，且越打越兇猛，甚至連得9分扳回一城。

張蓓雯第三局積極搶攻，獲4：1開局，瑪琳很快反擊，並越吼越大聲以11：7進入技術暫停，張蓓雯暫停後追成13：13平手，再來更變成15：14領先，而瑪琳未自亂陣腳持續拖時間，擦地板、換球，或是挑戰時間也是找人擦地板花招百出，但最後還是上演逆轉勝。

身為2016年里約奧運女單金牌得主，瑪琳還坐擁3面世錦賽金牌，她上屆東京奧運因傷無緣參賽，被迫放棄衛冕，如今續朝在巴黎劍指金牌的目標邁進，瑪琳8強將交手日本大堀彩、新加坡楊佳敏之間的贏家。

華裔美籍女將張蓓雯。（美聯社）

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