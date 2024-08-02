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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

奧運羽球》創歷史紀錄！34歲周天成連3屆闖男單8強 過去僅4人做到

2024/08/02 06:50

周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成昨在巴黎奧運男單16強，展現絕佳狀態，以21：12、21：16擺平世界排名第5的日本好手奈良岡功大，取得對戰4連勝，成為史上第6位連3屆登上五環殿堂8強的男單選手。

奧運4年舉辦1次，在競爭激烈的男單戰場想連3屆進軍8強並非一件簡單的事情。1992年巴賽隆納奧運將羽球列為正式項目，首位連3屆打進男單8強是丹麥傳奇名將蓋德（Peter Gade），他在2000、2004、2008年都打進8強，但未在奧運殿堂拿到獎牌。

馬來西亞「拿督」李宗偉及兩屆奧運金牌得主中國「超級丹」林丹，分別是2008、2012、2016年連3屆晉級8強，他們在2008、2012年於決賽上演頂尖對決。2016年里約奧運金牌中國好手諶龍，在2012、2016、2020年都打進8強，成為史上第4人。

上屆東京奧運金牌得主丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）在里約奧運首次打進8強，並以銅牌作收，本屆巴黎奧運在小組賽出線後就率先安抵8強，因此他本屆成為史上第5位連3屆闖8強的男單選手，周天成則是第6人。

連兩屆止步8強的周天成本屆想突破過去成績，他8強將過招印度好手森（Lakshya Sen），雙方4次交鋒，小天獲3勝，近一次對決是去年新加坡公開賽，周天成上演3局逆轉勝。

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