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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運體操》美國「體操天后」拜爾絲摘全能金牌 還創逾半世紀的神紀錄

2024/08/02 06:56

拜爾絲。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）今天在巴黎奧運女子競技體操全能決賽，以59.131分技壓群雌摘金，收下生涯在五環殿堂第9面獎牌，更是個人生涯第2面奧運全能金牌，締造超過半世紀的神紀錄。

27歲的拜爾絲在2016年里約奧運橫掃團體、全能、地板、跳馬共4面金牌及平衡木銅牌，在2021年東京奧運因身體狀況出線「空中失感」的問題，才放棄尋求全能項目的衛冕，這屆拿下團體銀牌、平衡木銅牌。

拜爾絲本屆在巴黎奧運健康回歸，日前率美國摘下團體金牌，提前超越米勒（Shannon Miller），成為美國在奧運拿過最多獎牌的體操女將。

拜爾絲今天全能決賽表現依舊完美，跳馬15.766分、地板15.066分、平衡木14.566分、高低槓13.733分，其中跳馬、地板、平衡木都是所有選手中的最高分，毫無懸念摘下生涯第2面全能項目的奧運金牌。

在歷屆奧運女子全能項目，摘下兩金只有前蘇聯女將拉提妮娜（Larisa Latynina）1956、1960年及捷克斯洛伐克的恰絲拉夫絲卡1964、1968年，如今等了超過半個世紀，拜爾絲終於成為史上第3人。

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