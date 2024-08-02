奧運羽球》日本「空靈女神」大堀彩逃過出局危機 逆轉晉級女單8強

大堀彩。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本「空靈女神」大堀彩今天在巴黎奧運羽球女單16強，以11：21、21：14、24：22逆轉新加坡好手楊佳敏，生涯首次參加奧運就晉級女單8強，將和2016年里約奧運金牌西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）爭4強席次。

27歲大堀彩擠下里約奧運銅牌奧原希望，生涯首次進軍五環殿堂，和另一位日本名將山口茜前來角逐成績，她小組賽2連勝土耳其女將阿林（Neslihan Arin）、秘魯選手薩拉查（Ines Lucia Castillo Salazar）。

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世界排名第10的大堀彩是去年杭州亞運銅牌，並在今年超級300系列泰國大師賽拿下生涯首座超級賽冠軍，以及超級500系列澳洲公開賽封后，生涯過去3次對戰世界排名20的楊佳敏都以直落二贏球。

想不到，大堀彩首局竟拱手讓出，她第二局回神並將戰線延長，大堀彩決勝局和楊佳敏打得難分難捨，甚至楊佳敏曾經拿到賽末點機會，而大堀彩不僅化解危機，也在自己第3個賽末點成功拿下勝利。

大堀彩8強將對決瑪琳，大堀彩在去年去年法國公開賽首次交手獲勝，但瑪琳則在日本熊本大師賽復仇成功，兩人對戰成績為1勝1負。

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