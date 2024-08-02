奧運網球》再見了穆雷爵士！男雙8強止步生涯最後一舞

穆雷。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕昔日網壇「四天王」的穆雷（Andy Murray），在巴黎奧運完成最後一舞。英國前球王與同胞埃文斯（Daniel Evans）男雙8強未能再創驚奇，2：6、4：6不敵美國第3種子佛里茲（Taylor Fritz）／保羅（Tommy Paul），37歲的穆雷也結束長達19年輝煌職業生涯。

穆雷男雙首輪、次輪分別搶救5個、2個賽末點而驚險逆轉勝，雖然8強他又與搭檔化解1個賽末點，最終未能力挽狂瀾，也無緣爭奪個人第4面奧運獎牌。穆雷曾於2012年倫敦、2016年里約締造奧運史上首見男單衛冕霸業，外加2012年混雙銀牌。這位蘇格蘭人曾兩度贏得溫布頓錦標賽冠軍，並榮登世界球王，公認為英國史上最偉大運動員之一 ，2019 年在白金漢宮受封為爵士。

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穆雷堪稱最接近傳奇「三巨頭」的男人，全盛時期曾與費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）並稱「四天王」。近年飽受傷病所苦的他，本屆奧運前夕宣告賽後退休，令球迷相當不捨，「幾個月前我還不知道，但現在時機已到，我已經做出明確的決定，我對此感覺很好。」

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