巴黎前線》林郁婷再陷性別風波 國際奧會、巴黎奧運籌備會聯合發聲強調沒問題

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣拳后林郁婷今天將在女子57公斤級16強賽登場，未料近期又有媒體拿出性別議題炒作，甚至連知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也轉發相關報導，引發爭議。對此，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）發出聯合聲明，強調所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

林郁婷在去年世錦賽奪銅，卻在頒獎前因被大會判定她「生理數值異常」，直接取消獎牌，但她事後提出相關檢測數據，釐清外界質疑，也在去年杭州亞運摘金，一吐怨氣。

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不過，就在林郁婷出戰奧運前，又有外媒拿出相關議題炒作，對於外界質疑選手性別情況，PBU、IOC提出聲明，強調所有拳擊項目運動員都符合參賽規則。

聲明全文如下：

所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定。與以往的奧運會拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準。

這些規則也適用於資格賽期間，包括 2023 年歐洲運動會、亞洲運動會、泛美運動會和太平洋運動會的拳擊比賽、在達卡 （塞內加爾） 舉行的 2023 年臨時非洲資格賽以及 2024 年在 Busto Arsizio （義大利） 和曼谷 （泰國） 舉行的兩項世界資格賽，這些比賽共有來自 172 個國家奧會 （NOC）、拳擊難民隊和個人中立運動員身份的 1,471 名不同拳擊手參加，並進行了 2,000 多場資格賽。

PBU以2020東京奧運會拳擊規則為基準，制定了2024年巴黎奧運會的規則。這是為了盡量減少對運動員備戰的影響，並保證奧運會之間的一致性。而2020東京奧運會的這些規則是以2016年里約奧運會後的規則為基準而制定，因此這些規則是在國際奧會於2019年暫停國際拳擊總會（IBA）並隨後在2023年撤銷其承認之前即已實施的。

我們在報導中看到有關兩名女性運動員參加2024年巴黎奧運會的誤導性資訊。這兩位運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括 2020 東京奧運會、國際拳擊總會的世界錦標賽和不被 IBA 認可的比賽。

這兩名運動員是IBA突然做出的武斷決定的受害者。在 2023 年 IBA 世界錦標賽接近尾聲時，他們突然在沒有任何正當程序的情況下被取消資格。

根據IBA網站上的會議紀要，這一決定最初是由IBA秘書長兼執行長個人單獨做出的。IBA理事會只是在事後才批准了該判定，隨後並要求在今後的類似案件中制定一個程序，並須於《IBA規範》中明列出來。會議紀要還說，IBA應該「建立一個明確的性別檢測流程」。

目前對這兩名運動員的攻擊完全基於這一武斷的決定，而該決定是在沒有任何適當程序的情況下做出的——特別是考慮到這些運動員多年來一直在參加頂級比賽。

這樣的做法是有悖於良善治理的。

在正在進行的比賽中，資格規則不應更改，任何規則更改都必須遵循適當的程序，並應基於科學證據。

如《奧林匹克憲章》、《國際奧會倫理準則》和國際奧會人權戰略框架所載，國際奧會致力於保護所有參加奧運會的運動員的人權。國際奧會對這兩名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

國際奧會在 2019 年暫停對IBA的承認後，於 2023 年正式撤銷了對 IBA 的認可。國際運動仲裁法庭 （CAS） 也確認了此撤銷承認。請參閱國際奧會在裁決後發表的聲明。

國際奧會明確表示，它需要各國拳擊協會就新的國際總會達成共識，以便將拳擊納入2028年洛杉磯奧運會的競賽運動種類中。

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