奧運桌球》酷似金正恩球迷觀戰！北韓黑馬鏖戰7局不敵早田希娜止步8強

邊松景。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第168名的北韓選手邊松景在本屆巴黎奧運桌球女單不斷上演奇蹟，一路力退強敵挺進8強戰，碰上世界排名第5的日本名將早田希娜，邊松景鏖戰7局仍敗下陣，黑馬驚奇無緣4強。

邊松景本屆一路上跌破眾人眼鏡，不斷擊敗世界排名比自己高出許多的好手，第2輪以4：1擊敗香港一姐杜凱琹，第3輪歷經7局大戰力退德國世界第16好手米特蘭（Nina Mittelham），16強更是在0：3絕地落後之下連拿4局，逆轉波多黎各狄亞茲（Adriana Diaz），拿下8強門票。

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此役8強戰對決日本強敵早田希娜，邊松景皆以5：11丟掉前2局，第3局15：13先追回1局，第4局又以8：11陷入1：3落後。但邊松景接著以11：9、11：4的氣勢硬是扳平戰局，可惜最終決勝局氣力放盡，以6：11輸球，黑馬驚奇在8強劃下句點。

另外，根據日本媒體《日テレNEWS NNN》指出，這場比賽的觀眾席上，還出現一位身材、長相、打扮都酷似北韓最高領導人金正恩的球迷，似乎就是在替邊松景加油。

而早田希娜晉級4強後，將要對上中國球后孫穎莎。孫穎莎昨天在8強戰以直落四成績，擊敗台灣一姐鄭怡靜。

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