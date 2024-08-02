MiLB》最速近158KM！台灣火球男7局無失分飆7K 本季第7勝入袋

林振瑋。（取自X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的「台灣火球男」林振瑋，今日面對海盜1A先發上陣，繳出7局無失分外帶7K，連續兩場繳出優質先發，最快球速來到98.1英里（約157.9公里），幫助球隊以5：2收下勝利，自己也拿下本季第7勝。

林振瑋在比賽一開始就展現強大實力，面對第1輪打線9上9下並投出4次三振，其中在3局上半與瑞瓦絲（Javier Rivas）的對決中，飆出本場最快球速98.1英里。

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比賽來到4局上半，面對對方第2輪打線的進攻，林振瑋即使被打出兩支安打，但靠著身後隊友策動雙殺守備，以及自身優異的牽制功力，未讓對方攻下任何1分。

經歷4局上的小亂流後，在5、6兩局再度投出6上6下，為自己爭取到第7局的投球機會，而在7局上半，林振瑋雖保送了首棒打者塞維里諾（Jhonny Severino），但今天隊友相當幫忙，上演本場第2次的雙殺守備，而即便下一棒的戴加多（Keiner Delgado）敲安上壘，林振瑋還是臨危不亂，讓接著上場的波蘭柯（Shalin Polanco）擊出滾地球抓下第3個出局數，也順利結束今天的投球任務。

林振瑋本場主投7局無失分，送出多達7次三振，且僅被敲出3支安打與1次四壞球保送，用球數89顆也相當省力，其中59顆為好球，防禦率降至3.24，林振瑋連續兩場比賽繳出優質先發，也是他本季第2次完成7局的投球工作，而他今天總共讓對手造成18次揮棒落空，其中8次是由變速球取得。

另外在海盜2A打拚的鄭宗哲，今日面對巨人2A的擔任游擊手打開路先鋒，繳出3打數1安打1次保送，也幫助球隊跑回兩分，打擊率與整體進攻指數OPS分別來到.226與.692。

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