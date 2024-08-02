樊振東首局遭爆打觀眾席中國選手偷笑被拍到 小粉紅炸鍋肉搜

首局樊振東以2：11大敗，鏡頭拍到1名坐在中國球王王楚欽旁的中國桌球團隊成員劉丁碩在偷笑，引發小粉紅炸鍋。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運男子桌球單打8強賽，中國名將樊振東面臨張本智和強力挑戰，最後總局數4比3險勝，不過首局樊振東以2：11大敗，鏡頭恰巧拍到1名坐在中國球王王楚欽旁的中國桌球團隊成員在偷笑，引發小粉紅炸鍋。

中國選手樊振東在8強賽遭遇日本好手張本智和，開局不順以1：10大幅落後，鏡頭帶到觀眾席，中國桌球團隊各個臉色凝重，不過1名坐在王楚欽旁的中國桌球團成員卻摀嘴偷笑，發現被拍到後立刻收起笑容變臉。

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這段畫面引發小粉紅炸鍋，紛紛截下畫面在網路上詢問是誰肉搜，這名偷笑的成員是中國國家隊一隊選手劉丁碩，也是這屆奧運王楚欽的陪練員。

小粉紅紛紛怒批劉丁碩是漢奸，痛罵他「真踏馬賤人一個啊，我覺得國乒是時候整頓了

」、「你笑啥呢說出來我們聽聽」、「太子（指王楚欽）趕緊割席大義滅親吧，不然火要燒過來了」、「這種人就是見不得隊友好！說不定還要樊振東輸」、「這種人就是八國聯軍打進來，他第一個投降的貨」、「可以訪問劉丁碩為什麼在隊友輸掉比賽的時候偷笑嗎」。

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