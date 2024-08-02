MLB》帕斯昆汀單場雙響助陣 皇家強投壓制老虎豪奪13勝並列勝投王

皇家強投魯戈8局失1分好投，奪下第13勝並列勝投王。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家作客老虎主場迎接4連戰的首場賽事，本場比賽靠著強投魯戈（Seth Lugo）8局僅失1分的優異好投，以及帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）單場雙響砲的助陣之下，幫助球隊以7：1擊敗老虎，魯戈也拿下本季第13勝並列大聯盟勝投王。

1局上半皇家就展開攻勢，前兩棒靠著安打與保送上壘後，輪到第3棒的帕斯昆汀，面對好球帶之下的滑球仍撈出右外野方向的過大牆的全壘打，幫助球隊首局就灌進3分。

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此後皇家打線遭到壓制，直到比賽後段才回神，7局上半先是靠著連兩支安打攻下1分，8局上更是重砲出擊，小惠特（Bobby Witt Jr.）咬中外角伸卡球，掃出中左外野方向的陽春砲，在大聯盟的3個球季皆達成20轟，而下一棒打者，也是首局曾開轟過的帕斯昆汀，今天火燙手感誰也擋不住，再度將球大棒一揮掃出右外野，與小惠特上演背靠背開轟，自己也達成單場雙響砲。

Bob and Vinnie have the yard work handled. @STIHLUSA pic.twitter.com/XAZk5WfAYM — Kansas City Royals （@Royals） August 2, 2024

9局上半皇家的攻勢並未冷卻，小惠特在一壘有人的情況下，敲出中右半邊的二壘安打，壘上跑者連跑3個壘包回到本壘再下一城，而老虎也僅僅只在4局下靠著高飛犧牲打賺進唯一1分，皇家就在強投豪打的合作之下，順利拿下4連戰的首勝。

皇家先發魯戈今天壓制老虎打線，主投8局僅讓對手敲出4支安打失掉1分，送出3次三振與1次的四壞球保送，收下本季的第13場勝投，與金鶯羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）以及勇士塞爾（Chris Sale）並列大聯盟勝投王，而他本場也繳出第16次的優質先發。

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