晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》帕斯昆汀單場雙響助陣 皇家強投壓制老虎豪奪13勝並列勝投王

2024/08/02 09:55

皇家強投魯戈8局失1分好投，奪下第13勝並列勝投王。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家作客老虎主場迎接4連戰的首場賽事，本場比賽靠著強投魯戈（Seth Lugo）8局僅失1分的優異好投，以及帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）單場雙響砲的助陣之下，幫助球隊以7：1擊敗老虎，魯戈也拿下本季第13勝並列大聯盟勝投王。

1局上半皇家就展開攻勢，前兩棒靠著安打與保送上壘後，輪到第3棒的帕斯昆汀，面對好球帶之下的滑球仍撈出右外野方向的過大牆的全壘打，幫助球隊首局就灌進3分。

此後皇家打線遭到壓制，直到比賽後段才回神，7局上半先是靠著連兩支安打攻下1分，8局上更是重砲出擊，小惠特（Bobby Witt Jr.）咬中外角伸卡球，掃出中左外野方向的陽春砲，在大聯盟的3個球季皆達成20轟，而下一棒打者，也是首局曾開轟過的帕斯昆汀，今天火燙手感誰也擋不住，再度將球大棒一揮掃出右外野，與小惠特上演背靠背開轟，自己也達成單場雙響砲。

9局上半皇家的攻勢並未冷卻，小惠特在一壘有人的情況下，敲出中右半邊的二壘安打，壘上跑者連跑3個壘包回到本壘再下一城，而老虎也僅僅只在4局下靠著高飛犧牲打賺進唯一1分，皇家就在強投豪打的合作之下，順利拿下4連戰的首勝。

皇家先發魯戈今天壓制老虎打線，主投8局僅讓對手敲出4支安打失掉1分，送出3次三振與1次的四壞球保送，收下本季的第13場勝投，與金鶯羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）以及勇士塞爾（Chris Sale）並列大聯盟勝投王，而他本場也繳出第16次的優質先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。