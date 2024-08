MLB》帕斯昆汀單場雙響助陣 皇家強投壓制老虎豪奪13勝並列勝投王

皇家強投魯戈8局失1分好投,奪下第13勝並列勝投王。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕皇家作客老虎主場迎接4連戰的首場賽事,本場比賽靠著強投魯戈(Seth Lugo)8局僅失1分的優異好投,以及帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)單場雙響砲的助陣之下,幫助球隊以7:1擊敗老虎,魯戈也拿下本季第13勝並列大聯盟勝投王。

1局上半皇家就展開攻勢,前兩棒靠著安打與保送上壘後,輪到第3棒的帕斯昆汀,面對好球帶之下的滑球仍撈出右外野方向的過大牆的全壘打,幫助球隊首局就灌進3分。

此後皇家打線遭到壓制,直到比賽後段才回神,7局上半先是靠著連兩支安打攻下1分,8局上更是重砲出擊,小惠特(Bobby Witt Jr.)咬中外角伸卡球,掃出中左外野方向的陽春砲,在大聯盟的3個球季皆達成20轟,而下一棒打者,也是首局曾開轟過的帕斯昆汀,今天火燙手感誰也擋不住,再度將球大棒一揮掃出右外野,與小惠特上演背靠背開轟,自己也達成單場雙響砲。

