奧運男籃》首戰坐板凳不抱怨 塔圖姆願為團隊犧牲

塔圖姆在對南蘇丹比賽「解凍」上場。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃擊敗南蘇丹後，目前預賽2連勝，已經確定晉級8強，而塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）也在對南蘇丹的比賽中「解凍」上場，對於首戰坐滿板凳，塔圖姆並沒有抱怨，表示可以為了團隊犧牲。

塔圖姆在擊敗南蘇丹後接受採訪，被問到首戰對塞爾維亞坐滿板凳的問題，他表示：「這是個特別的狀況，不是為了個別的球員，身為一個競爭者，你當然會想上場，但我不是來這邊撰寫個人事蹟的。」

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塔圖姆補充說，儘管他贏得了NBA冠軍、成為電玩2K25的遊戲封面、登上運動畫刊、拿到新合約，但在奧運坐板凳，對他來說是一次「謙遜」的經驗。

本屆美國眾星雲集，塔圖姆也不是唯一坐滿板凳的球星，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）首戰同樣沒出賽，MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）在對南蘇丹的比賽，也被總教練柯爾（Steve Kerr）放在板凳沒出賽。

國際賽「專用武器」、被戲稱為「美國隊大哥」的杜蘭特（Kevin Durant）說，這些沒上場的球星們沒有抱怨，球隊需要人跳出來，來補上球隊需要的角色。

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