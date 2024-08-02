晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

奧運男籃》首戰坐板凳不抱怨 塔圖姆願為團隊犧牲

2024/08/02 09:55

塔圖姆在對南蘇丹比賽「解凍」上場。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃擊敗南蘇丹後，目前預賽2連勝，已經確定晉級8強，而塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）也在對南蘇丹的比賽中「解凍」上場，對於首戰坐滿板凳，塔圖姆並沒有抱怨，表示可以為了團隊犧牲。

塔圖姆在擊敗南蘇丹後接受採訪，被問到首戰對塞爾維亞坐滿板凳的問題，他表示：「這是個特別的狀況，不是為了個別的球員，身為一個競爭者，你當然會想上場，但我不是來這邊撰寫個人事蹟的。」

塔圖姆補充說，儘管他贏得了NBA冠軍、成為電玩2K25的遊戲封面、登上運動畫刊、拿到新合約，但在奧運坐板凳，對他來說是一次「謙遜」的經驗。

本屆美國眾星雲集，塔圖姆也不是唯一坐滿板凳的球星，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）首戰同樣沒出賽，MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）在對南蘇丹的比賽，也被總教練柯爾（Steve Kerr）放在板凳沒出賽。

國際賽「專用武器」、被戲稱為「美國隊大哥」的杜蘭特（Kevin Durant）說，這些沒上場的球星們沒有抱怨，球隊需要人跳出來，來補上球隊需要的角色。

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。