MiLB》剛回2A就敲鐵支！林家正睽違3年再敲4安 響尾蛇打進延長賽奪勝

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期重返響尾蛇2A層級的台灣好手林家正，面對太空人2A的比賽先發上陣，在他回歸的首場賽事打擊手感大爆發，4打數通通敲安上壘，除了替球隊打下打點外，睽違3年再度達成單場4安的優異表現，響尾蛇最終則在延長賽以3：2收下勝利。

林家正本場擔任先發指定打擊打第7棒，2局上半面對先發投手Trey Dombroski敲安上壘，並在下一棒選到保送後攻占得點圈，可惜後續隊友連續遭到解決無法回來得分；4局上半兩出局時再度上場打擊，同樣擊出一壘安打，但接著上場的打者遭到三振，林家正仍無法踩回本壘。

請繼續往下閱讀...

6局上半林家正第3次的打擊機會，在一壘有人的情況下敲出二壘安打，讓前一棒也同樣敲安的偉伯（Andy Weber）連跑3個壘包回到本壘，幫助當時落後兩分且尚未有分數進帳的響尾蛇追回1分並打破鴨蛋。

比賽來到8局上半，林家正本場的第4打席，他持續發揮無人能擋的火燙手感，敲出本場比賽的第4支安打，此時教練團選擇換上代跑沃爾特斯（Jean Walters），也結束林家正今日的任務。

林家正今年從2A開季，但僅打了4場後就下放高階1A，並兩度進到發展名單當中，直到昨天才回歸，今天在回歸的首戰就繳出4之4帶有1分打點的表現，是繼美國時間2021年7月25日後，睽違3年再度上演鐵支，而他今年在2A層級只有11個打數卻狂敲8支安打，打擊率高達.727，樣本數雖少，但仍顯示出林家正在此層級的優異表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法