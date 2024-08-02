齊為台灣隊加油！高雄8/3、4衛武營大螢幕公播奧運賽事

8月3、4日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦「2024巴黎奧運公播活動」，民眾可齊聚一同為台灣隊加油！（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕巴黎奧運各項競賽進入白熱化，為讓民眾可以一起為台灣好手加油吶喊，高雄市與與中華電信攜手合作，於8月3、4日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦「2024巴黎奧運公播活動」，提供民眾無時差高畫質轉播服務，現場並提供互動簡訊有獎徵答。

高雄市運發局長侯尊堯指出，今年參加奧運與帕奧的高雄市籍選手參賽獎助金由3萬元調整為10萬元，鼓勵更多高雄市籍選手取得參賽資格，其中，吳佳穎將於今（2）日出賽射擊25公尺火藥手槍，莊智淵則於5日與林昀儒及徒弟高承睿出賽桌球男子團體賽，接續奧運之後的帕運桌球好手田曉雯接連出賽。

請繼續往下閱讀...

「2024巴黎奧運公播活動」為讓民眾展現對選手的支持與祝福，中華電信提供「AR祝福GO」，讓民眾與小戴戴資穎合影並留下祝福話語，現場將投放到大螢幕上，也可下載留存。本次活動更運用XR技術提供360度巴黎導覽，亦提供互動簡訊有獎徵答。民眾到市政府或中華電信攤位掃描QR-CODE輸入指定關鍵字取得參加資格，簡訊回傳問題正確答案就有機會抽到獎品，獎項包含Hami Video一個月體驗包、高雄與戴資穎TTY城市聯名斜背小包/運動帽/鑰匙圈等，歡迎民眾攜家帶眷前來為選手集氣加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法