晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》塔克曼代打再見安！小熊9局海灌3分逆轉紅雀奪2連勝

2024/08/02 12:10

塔克曼9局下代打上陣，敲出再見安打，幫助小熊收下勝利。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊在主場與紅雀展開4連戰的交手，今日首戰落後兩分的情況下，在9局上演大逆轉，最終靠著塔克曼（Mike Tauchman）敲出代打再見二壘安打，幫助小熊以5：4收下2連勝。

小熊本場派出日籍投手今永昇太掛帥先發，但在首局就被高德史密特（Paul Goldschmidt）掌握紅中失投球，一棒轟出中外野大牆之外，讓紅雀先馳得點。

小熊打線很快做出回應，2局下面對紅雀明星右投葛雷（Sonny Gray）敲出3支安打追回1分，6局下半又靠著日本強打鈴木誠也，相中紅中91.5英里（約147.3公里）的伸卡球，掃出飛行距離459英尺的超大號全壘打超前比數。

經歷首局開轟掉分後，今永昇太在7局上半又遭遇亂流，溫恩（Masyn Winn）在一壘上有跑者的情況下，將小白球送到左外野牆外，本季第8發全壘打是幫助球隊逆轉比數的兩分砲，而在抓下兩出局後，又被高德史密特敲出二壘安打被打退場，接替上來的中繼投手羅培茲（Jorge López）也未能止血，面對明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）被敲安再拿1分，紅雀以4：2領先。

9局下半，紅雀派出終結者海爾斯利（Ryan Helsley）關門，但小熊最後半局韌性十足，陣中強打貝林傑（Cody Bellinger）先是敲出陽春砲讓分差僅剩1分，史萬森（Dansby Swanson）在二壘有人的情況下也敲出關鍵安打攻下追平分，此時小熊換上代打塔克曼，而他不負眾望，面對好球帶高位置的98.9英里（約159.2公里）火球，打出左半邊的落地安打送回再見分，幫助球隊逆轉奪勝。

本場小熊先發今永昇太主投6.2局失掉4分，被敲出10支安打包含兩轟，並送出7次三振，防禦率上漲至3.09，今年第2度來到3字頭；紅雀部分，葛雷則是繳出優異表現，先發7局失掉兩分，並飆出多達9張老K，但因牛棚放火而無緣奪勝。

今永昇太先發6.2局失掉4分無關勝敗。（法新社）

葛雷主投7局僅失兩分繳優質先發，不過最終無緣奪勝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。