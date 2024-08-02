MLB》塔克曼代打再見安！小熊9局海灌3分逆轉紅雀奪2連勝

塔克曼9局下代打上陣，敲出再見安打，幫助小熊收下勝利。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊在主場與紅雀展開4連戰的交手，今日首戰落後兩分的情況下，在9局上演大逆轉，最終靠著塔克曼（Mike Tauchman）敲出代打再見二壘安打，幫助小熊以5：4收下2連勝。

小熊本場派出日籍投手今永昇太掛帥先發，但在首局就被高德史密特（Paul Goldschmidt）掌握紅中失投球，一棒轟出中外野大牆之外，讓紅雀先馳得點。

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小熊打線很快做出回應，2局下面對紅雀明星右投葛雷（Sonny Gray）敲出3支安打追回1分，6局下半又靠著日本強打鈴木誠也，相中紅中91.5英里（約147.3公里）的伸卡球，掃出飛行距離459英尺的超大號全壘打超前比數。

Seiya Suzuki sends one 459 feet deep into the Chicago night! pic.twitter.com/pE032Rrspl — MLB （@MLB） August 2, 2024

經歷首局開轟掉分後，今永昇太在7局上半又遭遇亂流，溫恩（Masyn Winn）在一壘上有跑者的情況下，將小白球送到左外野牆外，本季第8發全壘打是幫助球隊逆轉比數的兩分砲，而在抓下兩出局後，又被高德史密特敲出二壘安打被打退場，接替上來的中繼投手羅培茲（Jorge López）也未能止血，面對明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）被敲安再拿1分，紅雀以4：2領先。

9局下半，紅雀派出終結者海爾斯利（Ryan Helsley）關門，但小熊最後半局韌性十足，陣中強打貝林傑（Cody Bellinger）先是敲出陽春砲讓分差僅剩1分，史萬森（Dansby Swanson）在二壘有人的情況下也敲出關鍵安打攻下追平分，此時小熊換上代打塔克曼，而他不負眾望，面對好球帶高位置的98.9英里（約159.2公里）火球，打出左半邊的落地安打送回再見分，幫助球隊逆轉奪勝。

本場小熊先發今永昇太主投6.2局失掉4分，被敲出10支安打包含兩轟，並送出7次三振，防禦率上漲至3.09，今年第2度來到3字頭；紅雀部分，葛雷則是繳出優異表現，先發7局失掉兩分，並飆出多達9張老K，但因牛棚放火而無緣奪勝。

今永昇太先發6.2局失掉4分無關勝敗。（法新社）

葛雷主投7局僅失兩分繳優質先發，不過最終無緣奪勝。（法新社）

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