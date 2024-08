MLB》塔克曼代打再見安！小熊9局海灌3分逆轉紅雀奪2連勝

塔克曼9局下代打上陣,敲出再見安打,幫助小熊收下勝利。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊在主場與紅雀展開4連戰的交手,今日首戰落後兩分的情況下,在9局上演大逆轉,最終靠著塔克曼(Mike Tauchman)敲出代打再見二壘安打,幫助小熊以5:4收下2連勝。

小熊本場派出日籍投手今永昇太掛帥先發,但在首局就被高德史密特(Paul Goldschmidt)掌握紅中失投球,一棒轟出中外野大牆之外,讓紅雀先馳得點。

請繼續往下閱讀...

小熊打線很快做出回應,2局下面對紅雀明星右投葛雷(Sonny Gray)敲出3支安打追回1分,6局下半又靠著日本強打鈴木誠也,相中紅中91.5英里(約147.3公里)的伸卡球,掃出飛行距離459英尺的超大號全壘打超前比數。

Seiya Suzuki sends one 459 feet deep into the Chicago night! pic.twitter.com/pE032Rrspl