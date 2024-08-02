奧運男籃》不解法國球迷為何厭惡恩比德 蟻人：你們是想組3塔嗎？

恩比德。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國夢幻隊在巴黎奧運男籃小組賽取得2勝0敗，率先搶下晉級8強門票，而選擇效力美國的中鋒恩比德（Joel Embiid）在賽事過程中遭到法國球迷怒噓，對此「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）不禁質疑，為何法國球迷討厭恩比德。

出生喀麥隆哦恩比德在取得法國國籍後，又成功取得了美國國籍，原本曾表態願意代表法國國家隊出賽，不過最終恩比德選擇代表美國，這次奧運賽開始前，就有玩笑說要恩比德「歸還」法國護照。而在美國第一場比賽中，恩比德從介紹出場時就被現場球迷狂噓。

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對此愛德華茲近日受訪直言，「我不知道發生了什麼事。我不知道為什麼他總是要被狂噓。」明白是因為國籍問題後，愛德華茲幽默表示，「但你們已經有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和戈貝爾（Rudy Gobert）了欸，你們還想怎樣，你們要組3個7呎長人嗎？」

對於法國球迷的噓聲，恩比德日前受訪聳聳肩表示，「沒什麼。我是美國人，我為美國隊出賽。」而他在上一戰對南蘇丹時全場坐板凳，不過總教練柯爾（Steve Kerr）表示，接下來對上波多黎各會讓恩比德先發。

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