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PLG》國體幫集合！領航猿簽下首輪選秀新人陳力生

2024/08/02 12:12

陳力生。（取自領航猿臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG桃園璞園領航猿今宣布與來自國立體育大學主控陳力生完成簽約，他新賽季將披上3號戰袍。

21歲的陳力生曾拿下HBL高中籃球聯賽新人王，在 UBA大專籃球聯賽一級賽事有穩定發揮，學生籃球最後一年場均可攻下13.1分、3.6籃板、4.6助攻、1.6抄截的全面數據，UBA生涯累積超過200次助攻。

領航猿總教練卡米諾斯認為，陳力生的加入能夠補強球隊外線火力缺口，也能有效串聯全隊攻勢，「力生是很努力的球員，場上無所畏懼，大學就是很稱職的控球後衛，基本功扎實、速度快，能夠有效幫助隊友創造空檔，進入職業後希望他持續加強各方面技巧，好好享受舞臺，相信他能帶來無限可能。」

球隊陣中有多位國體學長，陳力生盼向他們看齊，能與他們合作更是感到興奮，「達祐、家慷都是國體學長，打的位置同樣是後衛，自己很高興能與他們合作，他們也不吝嗇分享職業賽場上會碰到的狀況給我，希望新賽季能夠順利扮演好自己的角色，為球隊做出貢獻。」

進入職業賽場，陳力生將披上對於控球後衛具備代表性的3號，希望帶給自己更大的期許，近期他也將投入團隊訓練，為新賽季做準備，「期待不只是跟隊上學長學習，各隊都有很多優秀的控球後衛，還有機會透過東亞超級聯賽等交流賽，挑戰國外球隊，期待能與他們在場上切磋交流，盡情發揮自己的價值。」

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