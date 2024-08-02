奧運拳擊》義大利女拳手46秒就認輸 質疑對手性別 總理也幫腔：不公平

阿爾及利亞選手凱莉芙（右）、義大利女拳手卡里妮（左）。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕義大利選手卡里妮（Angela Carini）昨日在2024年巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽，比賽僅打46秒就放棄比賽，並質疑阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）性別，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也力挺自家選手，聲稱這是一場不公平的比賽。

綜合外媒報導，凱莉芙2023年曾捲入性別檢測風波，當時被判定「性別生化檢測異常」，被國際拳擊總會（IBA）取消資格。1日卡里妮在對上凱莉芙的比賽中，卡里妮最後決定在開賽第46秒放棄比賽，也拒絕與凱莉芙握手，卡里妮也在拳擊場上落淚。

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卡里妮表示，開賽後挨了幾拳之後，她的鼻子感到劇烈疼痛，讓她不得不退賽，而且卡里妮的短褲上還有血跡。卡里妮強調這不是發表政治聲明、也不是拒絕與凱莉芙比賽，「我感到鼻子有劇烈疼痛，作為一名成熟的拳擊手，我想說：『夠了』。因為我不想、我無法完成比賽。」卡里妮說道。

義大利總理梅洛尼在賽後受訪時表示「多年來我一直試圖解釋，具有男性遺傳特徵的運動員不該參加女子比賽，這不是要歧視任何人，而是保護女性運動員能夠平等競爭的權力，我對卡里尼的退出感到遺憾，在我看來這不是一場平等的競爭。」

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