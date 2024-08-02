奧運》日本美女擊劍手奪牌引熱議！為拚奧運上益智節目全答對奪300萬

宮脇花綸（最左）。（路透）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕巴黎奧運女子團體鈍劍賽事，由宮脇花綸、上野優佳、菊池小巻、東晟良組成的日本女子擊劍隊今天斬獲銅牌，寫下日本女子擊劍史上第1面獎牌，其中美女擊劍手宮脇花綸過去曾在日本電視益智節目拿到300萬日圓（約65萬台幣），引發熱議。
日本擊劍運動人口非常少，根據日本擊劍協會顯示，2022年登錄人數僅6400人，遠遠不及足球309萬人、棒球268萬人，但今年在奧運，男子擊劍手加納虹輝奪下日本史上銳劍個人金牌，女子團體今天又奪下銅牌，男女都有獎牌進帳。
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其中，女子擊劍隊的宮脇花綸畢業於慶應義塾大學經濟學部，2022年曾參加日本電視台的節目「猜謎！你有比小5生還聰明嗎」，一口氣答對11題，進帳300萬日圓（65萬台幣）賞金。當時她在參加節目理由上寫道，因為跟前公司合約期滿，為了參加國外比賽、籌備拚進巴黎奧運的資金，才會參加猜謎節目。
フェンシング団体銅メダルおめでとう— akiko-peace （@aki_happily） August 1, 2024
そして宮脇花綸選手、フェンシングの遠征費など自腹での活動費捻出するためクイズ番組に出場し全問正解で賞金を獲得する姿、夢に向かって努力する姿に感動したのを思い出した。
そして遂に夢叶ったね〜。
すごいなぁ https://t.co/QDzr6qcTVw