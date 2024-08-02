奧運》日本美女擊劍手奪牌引熱議！為拚奧運上益智節目全答對奪300萬

宮脇花綸（最左）。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕巴黎奧運女子團體鈍劍賽事，由宮脇花綸、上野優佳、菊池小巻、東晟良組成的日本女子擊劍隊今天斬獲銅牌，寫下日本女子擊劍史上第1面獎牌，其中美女擊劍手宮脇花綸過去曾在日本電視益智節目拿到300萬日圓（約65萬台幣），引發熱議。

日本擊劍運動人口非常少，根據日本擊劍協會顯示，2022年登錄人數僅6400人，遠遠不及足球309萬人、棒球268萬人，但今年在奧運，男子擊劍手加納虹輝奪下日本史上銳劍個人金牌，女子團體今天又奪下銅牌，男女都有獎牌進帳。

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其中，女子擊劍隊的宮脇花綸畢業於慶應義塾大學經濟學部，2022年曾參加日本電視台的節目「猜謎！你有比小5生還聰明嗎」，一口氣答對11題，進帳300萬日圓（65萬台幣）賞金。當時她在參加節目理由上寫道，因為跟前公司合約期滿，為了參加國外比賽、籌備拚進巴黎奧運的資金，才會參加猜謎節目。

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