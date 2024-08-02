奧運》中國破紀錄但甩不掉禁藥質疑 張雨霏：為何不質疑美國選手？

張雨霏。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國游泳選手因陷入禁藥事件，讓不少國外選手表態不滿，而在潘展樂男子100公尺自由式游破世界紀錄後，有外媒也提出禁藥質疑，對此中國女將張雨霏卻反問，為何沒人質疑過美國的菲爾普斯和雷德姬呢？

美國傳奇菲爾普斯（Michael Phelps）在奧運累積23面金牌、共有28面獎牌，至於雷德姬（Katie Ledecky）從2012年開始，每年都有金牌進帳，今年巴黎奧運還要尋求女子800公尺4連霸，目前累計13面獎牌，是女泳將在奧運的史上第一人。

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面對外媒質疑潘展樂游出46秒40的世界紀錄，中國女將張雨霏今在女子200公尺蛙式拿下銅牌後受訪時以美國好手們的光榮事蹟為例反駁，她說：「為何中國運動員游那麼快要被質疑，在此之前的偉大運動員菲爾普斯拿到7、8面金牌，為何沒人敢質疑，雷德姬在2012-24年稱霸了這麼多年的長距離，每屆都有金牌，為何沒人質疑她呢？」

張雨霏表示，潘展樂在游出世界紀錄前，早已好幾次游進47秒內，且在同一天內就可看到他穩定上升，並不是說他以47秒5突然跳到46秒4，如果是那樣的情況大家肯定都會懷疑。

張雨霏說，「潘展樂和我們其他隊友一樣，不斷接受各國的禁藥檢測，具體有多少次我不知道，但我相信他在昨天以及入村前這一週都沒有中斷過，至於他有沒有用禁藥，我想反禁藥組織會給一個明確事實，這不是我去判斷，還有他為何能游那麼快，只有他和他教練知道。」

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