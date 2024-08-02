晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》中國破紀錄但甩不掉禁藥質疑 張雨霏：為何不質疑美國選手？

2024/08/02 13:58

張雨霏。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國游泳選手因陷入禁藥事件，讓不少國外選手表態不滿，而在潘展樂男子100公尺自由式游破世界紀錄後，有外媒也提出禁藥質疑，對此中國女將張雨霏卻反問，為何沒人質疑過美國的菲爾普斯和雷德姬呢？

美國傳奇菲爾普斯（Michael Phelps）在奧運累積23面金牌、共有28面獎牌，至於雷德姬（Katie Ledecky）從2012年開始，每年都有金牌進帳，今年巴黎奧運還要尋求女子800公尺4連霸，目前累計13面獎牌，是女泳將在奧運的史上第一人。

面對外媒質疑潘展樂游出46秒40的世界紀錄，中國女將張雨霏今在女子200公尺蛙式拿下銅牌後受訪時以美國好手們的光榮事蹟為例反駁，她說：「為何中國運動員游那麼快要被質疑，在此之前的偉大運動員菲爾普斯拿到7、8面金牌，為何沒人敢質疑，雷德姬在2012-24年稱霸了這麼多年的長距離，每屆都有金牌，為何沒人質疑她呢？」

張雨霏表示，潘展樂在游出世界紀錄前，早已好幾次游進47秒內，且在同一天內就可看到他穩定上升，並不是說他以47秒5突然跳到46秒4，如果是那樣的情況大家肯定都會懷疑。

張雨霏說，「潘展樂和我們其他隊友一樣，不斷接受各國的禁藥檢測，具體有多少次我不知道，但我相信他在昨天以及入村前這一週都沒有中斷過，至於他有沒有用禁藥，我想反禁藥組織會給一個明確事實，這不是我去判斷，還有他為何能游那麼快，只有他和他教練知道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。