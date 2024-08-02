奧運》爭議女拳手的下一戰對手很「匈」!「若贏了男人的她，是更大勝利」

哈莫莉。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕捲入性別檢測風波的阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif），在奧運女子66公斤級16強賽讓義大利對手卡里妮僅打46秒就棄賽後更成爭議焦點，但她明天8強戰的匈牙利對手哈莫莉（Anna Luca Hamori）顯得無所畏懼地說：「如果她或他是男人，贏下這場比賽對我來說是更大勝利。」

卡里尼在台灣時間昨晚的16強賽因承受不住凱莉芙的重拳，開賽不到1分鐘就宣布棄賽，而她淚眼泣訴比賽不公平，也讓義大利女總理梅洛妮和美國共和黨總統候選人川普發聲力挺。凱莉芙是在去年亞錦賽決賽前被通知「性別生化指數異常」，被取消參賽資格，但本屆巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）稍早發出聯合聲明，強調所有參賽選手都符合比賽資格。

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在此風波下，凱莉芙的下一戰對手哈莫莉也受到注目，她是奧運史上第1位參加拳擊賽事的匈牙利選手，而她對於凱莉芙所引發的性別風波也顯得並不擔心，表示：「我不會怕，也不在乎媒體和社群怎麼寫。」哈莫莉表示在比賽前會盡量不去看手機，「我不想去看那些評論或媒體報導，只想專注在自己身上，前兩場比賽我都是這麼做，也認為這是關鍵，就拭目以待吧。」

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