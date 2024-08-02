奧運拳擊》林郁婷捲性別風波 曾被她擊敗的日本好手發聲：我感到難過

林郁婷。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣拳后林郁婷在奧運前夕無辜被捲入性別爭議，對此曾在東京奧運資格賽被林郁婷擊敗的日本好手入江聖奈，也發文表達看法。

林郁婷在2020年東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，女子57公斤級金牌戰以壓倒性5：0擊敗日本入江聖奈摘金，不過進入東奧正賽後，林郁婷止步16強，無緣再戰入江聖奈，最終由入江聖奈奪下東奧金牌。

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2022年亞洲錦標賽前，入江聖奈還曾誓言，「如果不擊敗林郁婷，我不能真正說自己是世界第一。」如今林郁婷在奧運前夕遭受質疑，入江聖奈在X發文，「我們需要儘快明確劃分女性和男性的界限，但作為了解林選手那瘋狂訓練量的人，我感到有些難過。」

入江聖奈強調，她並未在替誰辯護，「只是，如果XY染色體沒有在身體特徵中顯現，這對運動能力的影響有多大，在沒有專家意見的情況下，發表『男人在打女人！』這樣的言論，會傷害選手的尊嚴，我不喜歡這樣的言論。」

林郁婷今天將在女子57公斤級16強賽登場，對於林郁婷遭受質疑，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聯合聲明，強調所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

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