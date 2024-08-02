新北為妳加油！林郁婷將出戰16強賽 侯友宜力挺：女子拳擊承受壓力非常大

在我國代表隊遠赴巴黎以前，侯友宜曾到高雄國家運動訓練中心探視新北市選手，當時林郁婷跟教練已經在南韓移地訓練。（翻攝侯友宜臉書）

〔記者黃子暘／新北報導〕來自新北市的台灣拳后林郁婷今將出戰女子57公斤級16強賽，然而她的性別遭到炒作，連知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也轉發報導，新北市長侯友宜稍早前發文力挺林郁婷，表示「女子拳擊承受的壓力及挑戰非常大」，祝福林郁婷在場上全力以赴贏得勝利，「新北傾力為妳加油」。

侯友宜說，出身鶯歌區的林郁婷今晚將對戰烏茲別克的選手，他對林郁婷非常有信心，她不僅實力堅強，堅定無比的意志力更是令人敬佩，「女子拳擊承受的壓力及挑戰非常大，尤其是身體上的傷痛，但這樣的歷練，也讓郁婷擁有比一般人更堅毅的決心」。

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在我國代表隊遠赴巴黎以前，侯友宜曾到高雄國家運動訓練中心探視新北市選手，侯友宜表示，當時林郁婷跟教練已經在南韓移地訓練，林郁婷說國外移地訓練讓她收穫很多，尤其對戰選手毫不留情，如此強大的壓力幫助她快速成長，相信林郁婷已經準備好出賽了，「代表國家參加奧運，就是一種肯定與榮耀」，他祝福林郁婷全力以赴、贏得勝利，也能享受比賽的過程，成為最棒的主角。

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