《英雄聯盟》T1 2023 世界冠軍造型登場 粉絲反響兩極

2023年11月19日，在韓國首爾SKT T1在《英雄聯盟》世界冠軍賽決賽中擊敗中國的Weibo Gaming後，慶祝獲得冠軍獎盃。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕《英雄聯盟》2023 世界冠軍SKT T1的冠軍造型將於 14.16 版本推出，涵蓋杰西、李星、奧莉安娜、吉茵珂絲、巴德五名角色。其中，T1 選手 Zeus 獲得專屬的尊爵不凡杰西造型。根據最新公開的實機效果和美術圖，這些造型設計融合了白色和金色為基調，旨在呈現清新與明亮的感覺，並加入了粉紅色來呼應 Faker 的要求。

綜合媒體報導，儘管官方先前宣布會在8月5日於LoL Park展示了這些造型，但由於測試伺服器的提前曝光，目前已經引發廣泛討論。不少玩家對於造型中的粉紅與藍色配色提出質疑，認為缺乏T1標誌性的紅色使得造型與 T1的形象不符，甚至有評論者指出這些配色更像季軍BLG的風格。反觀美術圖則受到更多好評，許多網友讚賞其視覺效果，認為比遊戲內實際使用起來的感覺更具吸引力。

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總體來說，Faker的奧莉安娜造型上有四顆星星，象徵他四座世界冠軍。Gumayusi的吉茵珂絲造型包含了他喜愛的紅色頭髮和寵物狗「嘟尼」，這隻狗會在回城動畫中出現。Keria的巴德造型則以兔子為主題，這一設計靈感來源於他對韓國女團NewJeans的喜愛，並且回城動作中還有他的招牌拿手英雄拉克絲。

除了角色造型，官方也展示了各角色的技能特效和回城動畫，並在一些細節上得到網路上大多數的好評。不過，對於這次的冠軍造型，玩家的反應依然存在分歧，有人認為這些造型太「粉」，或者「「是好看的，但很不T1」，沒辦法充分體現T1這支隊伍的獨特魅力。

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