奧運羽球》比賽最珍貴的不是勝利！ 依瑟儂、戴資穎賽後合照比愛心「友誼永不過期」

依瑟儂和戴資穎。（資料照，特派記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐戴資穎昨在巴黎奧運小組賽不敵泰國好手依瑟儂、無緣爭金，兩人賽後深情擁抱，淚灑現場的畫面令人動容。不過交情相當不錯的兩人賽後合影紀念，依瑟儂更深夜發文表示，「永不過期的友誼。」

身為同世代的羽壇「天才少女」，場上雖然是宿敵，但私底下有著好交情，戴資穎與依瑟儂由於共同征戰國際賽場多年培養出好感情，兩人打法如出一轍，進攻手法多變，對打就像照鏡子，第36度交手刷新女單對戰次數最多的紀錄，可惜戴資穎因膝傷影響表現，最後以19：21、15：21惜敗，無緣晉級8強，奧運最後一舞無法爭金徒留遺憾。

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依瑟儂賽後主動與好友戴資穎緊緊相擁，兩人賽後相擁落淚，依瑟儂受訪表示，「我們知道這是我們最後一場比賽，因為她要退休了，所以這讓我感到很難過。」依瑟儂也在IG的限時動態發文，「你時時刻刻是我的鏡子。我希望你盡可能迅速恢復，希望能在世界各地看到妳。小戴。」

依瑟儂昨天深夜在IG貼出她與小戴的合照，更發文寫下「永不過期的友誼」，畫面中小戴眼眶泛紅，與一旁的依瑟儂手比愛心，兩人的情誼超越勝負，場上最珍貴的不是勝利，而是友誼。

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