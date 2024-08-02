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奧運拳擊》陳念琴晉8強 新竹教育處期待再創佳績

2024/08/02 16:05

新竹市拳擊女王陳念琴三度進奧運，兩度在奧運拳力出擊挺進8強，她在2024巴黎奧運中成功晉級8強賽。（中華奧會提供）（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有「拳擊女王」封號的2024巴黎奧運拳擊選手陳念琴在女子66公斤量級再傳捷報，以5：0的佳績擊敗大會三號種子巴西好手桑托斯，成功晉級8強賽。陳念琴此戰也追平她在運動生涯奧運最佳成績，緊接著8強賽事將在台灣時間8月4日凌晨3時36分，對上烏茲別克選手納巴霍爾．哈米多娃，期待在接下來的賽事中再創佳績，為台灣爭光。

教育處表示，陳念琴此戰一出場就帶著無比的自信走向拳擊台，每一次的出拳都展現高度的敏捷與威力，在絕對優勢的情況下擊敗對手，最後不負期望的搶下8強門票，陳念琴不僅是竹市的驕傲，更是年輕學子的榜樣。期待她在接下來的比賽中再創佳績，為自己、為台灣贏得更多的榮耀。

教育處表示，竹市拳擊好手陳念琴和教練柯文明一起征戰巴黎奧運門票，並與台灣拳擊女子「四金釵」成員之一吳詩儀，兩位女將組成「吳（無）琴（情）戰隊」，昨日吳詩儀闖進4強，確定帶回第一面獎牌，期待陳念琴繼續突破自我，再創佳績，歡迎大家為陳念琴加油、集氣，期待能搶下生涯首面奧運獎牌！

而2024巴黎奧運會女子拳擊沉量級-陳念琴選手賽程：8強：台灣時間8月4日 （日） 03：36 對上烏茲別克選手納巴霍爾 哈米多娃。4強：台灣時間8月7日 （三） 04：50。金牌戰：台灣時間8月10日 （六）04：51。

新竹市拳擊女王陳念琴三度進奧運，兩度在奧運拳力出擊挺進8強，她在2024巴黎奧運中成功晉級8強賽。（中華奧會提供）（記者洪美秀攝）

新竹市拳擊女王陳念琴三度進奧運，兩度在奧運拳力出擊挺進8強，她在2024巴黎奧運中成功晉級8強賽。（中華奧會提供）（記者洪美秀攝）

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