體操》「鞍馬王子」李智凱無緣奧運後首次亮相 下一步還在評估中

好久不見的「鞍馬王子」李智凱近期都專心當個奶爸陪兒子、家人看巴黎奧運。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕好久不見的「鞍馬王子」李智凱今天首次出席公開活動，雖然他無緣參加本屆巴黎奧運，但他也已經揮別失利的情緒，最近也體會到轉換身份看比賽的樂趣，甚至也可以幫朋友、家人及時解惑，至於他的下一步目前還在評估當中。

28歲的李智凱在上屆東京奧運拿下鞍馬銀牌，並在去年杭州亞運完成鞍馬2連霸，以及成都世大運也是締造史無前例的3連霸，比較可惜的是他今年世界盃經過4場賽事後，也無法以積分前2名拿到奧運資格。

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李智凱最後希望是在亞錦賽拿下全能金牌，但最後還是事與願違，確定無緣奧運，當下可能情緒比較低落，直到最近也漸漸習慣全新生活，畢竟當自己沒有選手身份，能專心陪伴兒子、老婆，這次巴黎奧運當然也都有收看比賽，替台灣選手加油打氣，他指出，朋友、家人看比賽若有疑惑，他也可以立刻幫忙解析，這是過去沒有過的經驗。

無緣奧運後，李智凱近期除了陪家人之外，就是專心養傷，過去未來比賽也是身上累積各種傷勢，至於未來是否會再戰亞運、奧運？他尚未講出「退休」二字，他透露，目前就是先把傷勢處理好，未來的事情就之後再評估。

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