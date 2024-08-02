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嘉市立棒球場優化 8/4迎來首場中職一軍賽事

2024/08/02 16:17

嘉義市立棒球場今年持續進行球場優化，包含種植內野天然草皮及維護等施措。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立棒球場今年持續進行球場優化，包含種植內野天然草皮及維護等施措，後天（4日）將迎來今年中華職棒首場一軍賽事，一連兩個月共有7場一軍賽事在此開打，賽事為歷年最多，市長黃敏惠歡迎全國各地棒球迷一起來嘉市，用吶喊加油聲為職棒加油，燃燒棒球魂!

黃敏惠表示，嘉市是棒球原鄉，是座熱愛運動的城市，為推廣棒球運動推廣，提升市立棒球場服務品質，2020年向教育部體育署爭取前瞻計畫1億2150萬元，改善棒球場看台與座椅更新、外野天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新，還有球員重訓室、水療池等。

為持續提升棒球場服務品質，市府編列1650萬元經費，今年優化棒球場環境及設施，包含內野種植天然百慕達草皮，一三壘及本壘護網更新為隱形護網、改善高空照明及無障礙廁所等。

中職下半球季，自後天起一連兩個月共有7場一軍賽事、12場二軍例行賽在嘉義市立棒球場開打，賽事也是歷年最多；後天下午5點嘉義市立棒球場賽事將由台鋼雄鷹與統一獅隊進行對戰。

嘉義市立棒球場今年持續進行優化，一三壘及本壘護網更新為隱形護網。（嘉市政府提供）

嘉義市立棒球場持續進行球場優化，吸引球迷進場看球。（嘉市政府提供）（記者丁偉杰攝）

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