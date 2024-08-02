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奧運游泳》中國19歲飛魚刷新世界紀錄 澳洲教練質疑「人類不可能做到！」

2024/08/02 18:03

19歲「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100公尺自由式決賽以46秒40刷新世界紀錄。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕19歲「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100公尺自由式決賽以46秒40刷新世界紀錄，這也是深陷禁藥風波的中國游泳隊的本屆首金，也是巴黎奧運游泳項目的第1個世界紀錄。澳洲游泳隊教練霍克（Brett Hawke）質疑潘展樂的世界紀錄，稱這是「人類不可能做到的！」。

潘展樂在男子100公尺自由式決賽游得飛快，前50公尺以22秒28甩開眾人，最後以46秒40的成績強勢奪金，同時將自己今年世錦賽保持的世界紀錄再推進0.4秒，同時也領先銀牌的澳洲好手查默斯（Kyle Chalmers）多達1.08秒。

澳洲游泳隊教練霍克表示：「聽著，我只是實話實說，我的朋友都是歷史上游得最快的游泳好手，從蓋恩斯（Rowdy Gaines）、波波夫（Alex Popov）、霍爾（Gary Hall.Jr）、厄文（Anthony Irvin），和查默斯。我非常了解這些人，已經研究他們有30年了，我是這方面的專家，要在100公尺自由式贏對手一個身長，是不可能的。」

中國游泳隊在參加巴黎奧運前被爆料，有23名參加東京奧運的游泳選手藥檢呈現陽性，但最終仍放行參賽，引起軒然大波，其中更有11人參加巴黎奧運，據中國游泳隊營養師于良發文爆料，中國隊在法國備戰時遭到針對，10天內被進行了近200次的藥檢。

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