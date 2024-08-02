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林昀儒失手懊惱舉動超可愛！跺腳嘟嘴粉絲融化：嗚嗚嗚我要瘋掉

2024/08/02 17:25

林昀儒懊惱嘟嘴的模樣融化許多粉絲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕「沈默殺手」林昀儒1日晚間在巴黎奧運桌球男單8強賽中，對上地主隊法國勒布朗（Felix Lebrun），雙方大戰進入到生死第7局，最終以3比4惜敗，奧運男單止步8強。不過，有眾多網友觀看林昀儒比賽時，發現他的情緒控管非常好，儘管失手也能保持高EQ狀態，讓許多網友笑稱「我們看球的表情管理還比他差」；其中，更有1舉動讓所有粉絲秒融化，「嗚嗚嗚是什麼小可愛我要瘋掉!!!」。

許多網友在《Threads》上發文表示，林昀儒在賽中發現自己失手時，會懊惱的跳起來雙腳剁腳，並輕拍一下球拍，「關於情緒控管，對手：丟球拍、小林：跺腳。嗚嗚嗚跺腳是什麼小可愛我要瘋掉」。

還有網友統整先前曾和林昀儒交戰的對手生氣反應做對比，「斯洛維尼雅大叔一輸球：（摔球拍）、（擺一個覺得不可置信的臉）；今天的暴躁法國小弟：（連輸）、（煩躁連跳）；小林：（歪頭）、（拍自己的頭）、（傻笑）、（跺腳）、（嘆氣）、（鼓嘴巴）、（仰頭懊悔繞一圈），比我的生活還穩定」。

跺腳片段曝光後融化許多網友，紛紛大讚林昀儒，「看小林的比賽，他情緒控管超好，反而是我們這些觀眾情緒沒在控管」、「對手其實真的蠻急躁的！電視機前的我看得更急躁」、「抗壓性和情緒控管超令人佩服」、「真的超可愛啊啊啊啊整場姨母笑加尖叫」、「我們看球的表情管理還比他差」、「今天跺兩次 單腳一次雙腳一次，超可愛」、「真的超強，場邊吵成那樣（主場），如果是我直接就扛不住哭出來了，他還可以繼續淡定的打球真的很厲害。」、「還會兩手一攤，歪身體（超台灣人的）」、「希望小林回台灣可以出情緒管理課程，我很需要」。

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