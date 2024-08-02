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奧運射箭》超神第4局逼到加射 雷千瑩／戴宇軒差1分惜敗南韓金牌

2024/08/02 16:52

雷千瑩。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣組合雷千瑩／戴宇軒今天在巴黎奧運射箭混雙賽16強，在0：4落後時，靠著第4局超神第4局的40分滿分後來居上，可惜加射以19：20敗給今年幫助南韓在男女團完成連霸的金優鎮／林是見，以4：5告負，無緣8強。

雷千瑩／戴宇軒因資格賽合計1317分和荷蘭同分，並列16名，但雷戴配最後靠著加射19：18勝出，也順利搶下混雙門票。

不過雷千瑩／戴宇軒的首輪碰到的頭號種子準度驚人，南韓組合金優鎮／林是見資格賽合計射下91支10分箭，拿1380分，以巨大優勢比下第2德國的1351分，此外，金優鎮／林是見也是今年南韓男、女團連霸金牌的成員。

雷千瑩／戴宇軒在首局各射2支箭，可以沒能把握對手還在熱機的機會，以35：37讓出，第2局雷千瑩射出10分箭還以顏色，拿到37分，但南韓4箭有3 支滿分箭，以39分技高一籌。

無路可退的雷千瑩／戴宇軒都各有1支10分箭，把握南韓失準有1箭「只」射到8分，以38：37扳回一城。

雷千瑩／戴宇軒連續4支10分箭展開第4局，反觀南韓對手一開始就失準，射出2支9分箭，台灣組合以40：38強壓南韓，將戰線逼到加射階段。

南韓與台灣組合在加射階段由2人各射1箭的總分決定勝負，南韓金優鎮／林是見在關鍵時刻射出2支10分箭，雷千瑩9分箭、戴宇軒10分箭，以19：20飲恨，止步16強。

戴宇軒。（路透）

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