奧運游泳》遺憾奪銀又確診 教練受訪曝「英國蛙王」最快回歸時間點

派蒂。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕英國蛙王派蒂（Adam Peaty）在個人賽項目結束後確診，至今仍無法歸隊，所以他也沒有參與剛剛進行的本屆400公尺混合接力預賽，對此英國隊教練受訪也透露他最快可能的回歸時間點。

派蒂在本周參加100公尺蛙式決賽時先是以以0.02秒差距敗給義大利選手馬汀奈吉（Nicolo Martinenghi）僅奪銀牌後確診，且因身體無法康復所以選擇放棄400混合接力預賽。但教練受訪透露，在英國順利晉級決賽後，派蒂仍有機會可以參加法國周六晚間的決賽，此外教練也希望派蒂能參加周六舉行的男子400公尺混合接力。

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在新冠病毒呈現陽性後，派蒂受訪表示:「我目前將專注於快速、全面的康復，以便我能在接下來進行的團體接力賽呈現出最好的表現，我收到非常多關心的訊息，感謝所有人的支持，而這的確是一場令人非常難忘的旅程。」

而英國奧會所發表之聲明則指出:「派蒂在100公尺身體已經開始感到不適，在決賽後的幾個小時他的症狀變得更加嚴重，於是他在周一早上接受了新冠病毒的檢測，當時他的檢測結果呈現陽性。派蒂本人希望能盡快恢復並參與接下來的接力項目，為確保所有代表團都能維持健康，所以我們採取了所有常規的預防措施，同時所有狀況都已經得到妥善處理。」

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