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奧運拳擊》「拳擊公主」林愛智闖4強保底銅牌 創南韓史上新頁

2024/08/02 19:24

南韓「拳擊公主」林愛智。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運拳擊女子54公斤級8強賽，南韓「拳擊公主」林愛智今天以3：2擊敗哥倫比亞女拳手阿里亞斯（Yeni Arias），闖進4強戰，保底銅牌。這將是南韓女子拳擊史上第一面奧運獎牌，也是近12年來，南韓拳擊隊再度獲得獎牌。

韓媒《每日經濟》報導，林愛智從小學跑步，但上到國中時沒有田徑隊，因此她在國中二年級把拳擊當作嗜好，很快就取得全國冠軍。林愛智曾在2017世界青年女子拳擊錦標賽60公斤奪冠。

現年25歲、身高166公分的林愛智是名左撇子拳擊手，擅長腳步移動。南韓拳擊隊總教練 Kim Ho-sang就曾提到，若她去跑步能拿世界冠軍。林愛智曾參加2020東京奧運、以及去年杭州亞運，但都在首輪出局。

林愛智今天面對阿里亞斯，她運用快速步伐進攻出拳，在第二回合打中對手4次頭部位置。林愛智最後以3比2勝出，勇奪南韓女子拳擊首面獎牌。

林愛智賽後受訪表示，很開心能為南韓拳擊運動發展做出貢獻，感到非常開心。她也坦承對手阿里亞斯很可怕，有制定許多策略，對方是一名強大的選手。

林愛智在4強賽的對手將是土耳其選手阿克巴斯（Hatice Akbas），她的身高有172公分，比林愛智還高大。

南韓「拳擊公主」林愛智。（法新社）

南韓「拳擊公主」林愛智（右）。（法新社）

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