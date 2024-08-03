吳詩儀四強戰出擊拚金牌戰 今日賽事預告與轉播

吳詩儀。（資料照，特派記者王元鴻攝）
早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！
今日巴黎奧運台灣部分共有兩組人馬出賽，第一組是高爾夫的潘政琮/俞俊安，他們將迎來第3天的賽程，另外拳擊好手吳詩儀將在四強戰對決中國好手楊文祿，獲勝將可以前進金牌戰，千萬別錯過轉播囉!
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巴黎奧運此外今天還有羽球女單八強的賽事，另外網球項目也將迎來男單四強及女單男雙的金牌戰，最後則有美國男籃出戰波多黎各，敬請鎖定轉播!
今日MLB部分有一場賽事轉播，將由道奇對決運動家，別忘了收看轉播囉!
中職部分有三場賽事轉播，第一場是悍將藍力對決兄弟艾士特，第二場是樂天魔神樂對決味全艾璞樂，第三場是統一勝騎士對決台鋼江承諺，敬請收看轉播囉!
巴黎奧運台灣隊
14:55 高爾夫 潘政琮/俞俊安 男子個人賽第3天 奧運7台
22:00 拳擊 吳詩儀 女子60公斤級 4強 愛爾達體育3台
巴黎奧運
14:25 羽球 女單八強 愛爾達體育1台
15:25 射擊 女子25公尺手槍決賽 愛爾達體育3台
15:25 射箭 女子16強 愛爾達體育4台
15:55 田徑 愛爾達體育2台
17:55 網球 男單銅牌戰/女單金牌戰/男雙金牌戰 愛爾達體育2台
18:55 射箭 女子獎牌戰 愛爾達體育1台
20:30 田徑 愛爾達體育3台
21:25 競技體操 男地板/女跳馬/男鞍馬 愛爾達體育1台
23:05 男子籃球 波多黎各VS美國 愛爾達體育2台
MLB
09:30 道奇@運動家 緯來體育、愛爾達體育3台、華視、東森洋片台
中職
17:00 富邦@兄弟 緯來體育、愛爾達體育3台
17:00 樂天@味全 緯來育樂
17:00 統一@台鋼 DAZN1
日職
13:00 火腿@軟銀 DAZN2