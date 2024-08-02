奧運跳水》本屆首度落後對手！ 中國男子雙人跳水逆轉驚險奪金

龍道一、王宗源。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國在經過長達三天在跳水項目的統治後，在今日於男子雙人3米跳板決賽遇到考驗，雖然在比賽過程中出現本屆奧運首度不是以第一名之姿結束回合，但最後中國仍成功穩住陣腳，在最後兩跳繳出完美表現要回領先，最終成功拿下金牌。

在稍早進行的男子雙人3公尺跳板決賽第四輪跳水時，中國隊組合龍道一、王宗源在入水時表現不佳，最終只拿到77.7分，這也讓墨西哥奧爾韋拉 （Osmar Olvera）/塞拉亞（Juan Celaya）組合在第四跳後成功翻盤，而這也是本屆跳水中國隊首度失去領先地位。

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但隨後中國在第五跳就拿回領先優勢，最後一跳更跳出95.76的超高分，以總分446.10分奪下金牌，而墨西哥組合則以444.03分，2.07分之差遺憾奪銀，而銅牌則是奪下438.15分的英國組合哈汀（Anthony Harding）/勞爾（Jack Laugher）。

本項跳水賽事是中國隊在本屆巴黎奧運贏得最為驚險的賽事，以往中國隊在這項賽事的平均勝分多達31.05分，但本場比賽僅勝2.07分，中國在這場賽事奪金後已經成功橫掃本屆所有團體項目金牌，接下來將迎來個人項目的賽事，若中國能夠在個人項目拿下所有金牌，將成為跳水改制成為八項比賽來首個能完成橫掃跳水所有獎牌的國家。

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