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奧運男籃》172公分河村勇輝21分、10助攻白搭 日本不敵巴西吞3連敗

2024/08/02 19:24

日本不敵巴西吞3連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了NBA球員八村壘坐鎮的日本男籃，今天在巴黎奧運雖然172公分河村勇輝攻下21分、10助攻，可惜最終以84：102不敵巴西隊，在本屆奧運3連敗結束，無緣拿下自1976年的奧運首勝。

日本前役跟地主法國激戰至延長賽落敗，沒有贏球不打緊，效力NBA洛杉磯湖人隊的混血前鋒八村壘該役賽後就感到左小腿不適，經檢查後為左小腿腓腸肌受傷，只能黯然退出比賽。

少了八村壘的日本隊，此仗對上也是2連敗的巴西隊，在第一節就有點當機，陷入20：31落後，半場打完也就落後11分，不過日本第三節打出反撲氣勢，也把差距縮小至4分，無奈末節又是氣力放盡單節僅拿11分。

雖然輸球，但河村勇輝攻下21分、10助攻，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）也有26分、10籃板，渡邊雄大14分、馬場雄大11分入袋，只是巴西打過NBA的卡伯克諾（Bruno Caboclo）此仗打出超猛表現拿到33分，他三分球4投全進，且巴西團隊三分球命中率是超誇張的61％。

河村勇輝。（法新社）

霍金森。（路透）

渡邊雄大。（路透）

馬場雄大。（法新社）

卡伯克諾。（美聯社）

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