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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》美國男籃目標第一種子晉複賽 防守悍將哈勒戴卻有腳傷

2024/08/02 21:11

美國男籃總教練柯爾。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運男籃項目，美國男籃目標奧運5連霸，目前在C組取得2勝，下一戰將面對波多黎各。美國男籃總教練柯爾（Steve Kerr）表示，美國男籃目標是第一種子進入八強，也提到塞爾提克防守悍將哈勒戴（Jrue Holiday）腳踝有輕微受傷，不確定能否參加明天與波多黎各之戰。

美國男籃目前以勝分差「+43」高居全12隊最多，第二多是德國的「+33」。柯爾指出，「我們想要第一種子，這給我們在8強賽有最好的對戰組合。所以如果我們的排名下降2至3名，雖然我認為這不太可能，但我們必須注意自己的分差，（否則）我們可能會遇到一個更強大的對手。」

「分差是一件大事，即使在前兩場比賽，我們也都會專注不鬆懈，就像有時候在NBA一樣。」美國隊後衛D.懷特（Derrick White）表示，「這和我們平時習慣有點不同，但這都是比賽的一部分。」

美國男籃當家球星杜蘭特（​Kevin Durant）預計連續三場替補出賽。杜蘭特表示，「這是籃球賽，誰先發真的不重要，重要的是誰能結束比賽，誰能在比賽中衝擊，我只是以任何方式盡力對比賽產生影響。」

塞爾提克防守悍將哈勒戴（右）。（路透）

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