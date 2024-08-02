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巴黎前線》挺進金牌戰！李洋／王齊麟逆轉丹麥組合 衛冕只差一步

2024/08/02 19:36

李洋／王齊麟連續兩屆挺進金牌戰，挑戰衛冕。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運4強，以18：21、21：17、21：10逆轉擊敗丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，連兩屆殺進金牌戰，距離衛冕僅差一步。

李洋／王齊麟今年奧運要挑戰衛冕，卻被分在有5組人馬的「死亡之組」，對手包含日本、丹麥、中國都是世界前10好手，預料是場場硬仗。不過，兩人找回狀態，小組賽收下4連勝，挺進8強，昨天又扳倒泰國組合，笑納5連勝，殺進4強。

今天李洋／王齊麟再碰小組賽對手、世界排名第2的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連同今年奧運小組賽，麟洋配對上他們取得6勝3負的優勢。

今天開局，兩組人馬一路激戰，可惜麟洋配失誤較多，讓丹麥組合先拿下第11分。即便陷入11：16落後，但趁著對手發球失誤，加上多次突襲成功，追成16：17，但被對手先取得局點，以18：21讓出。

第2局開賽戰況略微膠著，趁著丹麥組合連續回擊出界，麟洋配拉起一波攻勢，取得10：5領先，隨後一次多拍來回讓兩人先拿下第11分。只是丹麥組合依舊緊咬，好在這回麟洋配頂住壓力，以21：17扳回一城。

進入決勝局，李洋／王齊麟表現較占上風，取得10：3領先，並率先拿下第11分，也不給丹麥對手任何機會，穩穩將金牌戰門票收進口袋。

李洋／王齊麟晉級後將對上中國世界第1的梁偉鏗／王昶。

李洋／王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

李洋／王齊麟。（特派記者陳志曲攝）

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