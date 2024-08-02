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奧運田徑》因大麻無緣東奧 美國「女飛人」預賽輕鬆過關

2024/08/02 21:23

美國24歲「女飛人」理查森。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年世錦賽金牌、美國24歲「女飛人」理查森（Sha'Carri Richardson）今天在巴黎奧運女子100公尺預賽，跑出10秒94的成績高居分組第一，排名預賽第四快，晉級明日準決賽。

理查森原本是東京奧運奪金大熱門，但卻因大麻檢測陽性遭取消參賽資格。今年捲土重來，在美國奧運田徑選拔賽女子100公尺決賽跑出本季個人最佳的10秒71奪冠，這也是本季女子100公尺最速成績，順利拿下巴黎奧運門票。

今天在女子100公尺預賽跑出10秒94輕鬆晉級準決賽，預賽排名第4，37歲牙買加短跑女王普萊絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和英國名將內塔（Daryll Neita）都跑出10秒92的成績排名第二，象牙海岸女將Marie-Josée Ta Lou-Smith以10秒87高居第一。

上一個在奧運奧運女子100公尺奪金的美國女將，要追溯到1996年的傳奇3金名將德弗斯（Gail Devers），里查森將挑戰高懸28年的紀錄。女子100公尺準決賽將在巴黎時間週六晚間19點50分舉行，決賽則是在21點20分。

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