巴黎前線》過份！麟洋配4強戰 台灣球迷加油海報遭中國小粉紅搶走

台灣女球迷帶著自製台灣加油版為麟洋配加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今天在巴黎奧運4強戰迎戰丹麥組合，不少台灣球迷進場觀戰。未料，一名在法國念書的台灣女球迷拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語在看台觀戰，卻被中國球迷硬生生撕破搶走，引發騷動，她紅著眼眶表示，這也讓世界看到台灣在體育賽場會發生這種事情，就血淋淋地在眼前。

今年台灣羽球代表隊包含戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得奧運資格，吸引不少台灣球迷到場加油。不過，礙於入場規定球迷只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此台灣國旗無法入場，只能帶中華奧會會旗。

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在法國念書的球迷楊芷芸今特別帶著台灣形狀的旗幟進場為麟洋配加油，上面沒有任何國旗圖樣，且進場時保全雖有詢問上面字樣尚未違規，但也沒有禁止她帶進場，她說：「這上面沒有台灣國旗，並不是禁止入場的海報，且保全其實也沒說清楚什麼東西無法入場。」

台灣女球迷帶著自製台灣加油版為麟洋配加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（特派記者陳志曲攝）



楊芷芸表示，她當時舉著這張海報在看台上加油，但可能加油聲太大引起旁邊觀眾注意，「之後我就看到一位身穿粉紅衣的男子，我在講台灣加油時，他就說是「中華隊」還是「台北隊」之類的，保全還在那邊的時候，他就站在我前面擋住標語。」

事後該名粉紅色上衣男子用力撕下楊芷芸手上的海報後離開，「海報被搶後，我也不知道他發生什麼事，我不知道他是跑走還是被請走。」但她生氣地表示，這已經不是旗幟的問題，已經涉及到攻擊的行為，希望大會可以妥善處理。

今天場邊狀況不斷，不只有球迷海報被搶走，另外也有人拿著之前麟洋配在去年東京奧運後的「Taiwan in毛巾」也被大會工作人員沒收。

楊芷芸紅著眼眶說：「很悲傷，難過歸難過，但至少這次事件讓世界看到台灣在體育會場，會發生這種事情，就血淋淋發生在眼前。」

台灣女球迷帶著自製台灣加油版為麟洋配加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（特派記者陳志曲攝）



保全將球迷手中的台灣毛巾搶走。（特派記者陳志曲攝）



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