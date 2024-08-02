中職》台灣棒球名人堂第11屆入堂頒證儀式 今年共5人進入

台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，今年入選者有林桂興（左起，女兒代領）、陳耕元（兒子代領）、近藤兵太郎（學生代領）、彭誠浩、王建民。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣棒球名人堂於今天中信兄弟對富邦悍將賽前，於大巨蛋舉行第11屆入堂頒證儀式，由名人堂協會代理理事長趙士強、棒協理事長辜仲諒共同頒證，王貞治雖不克來台出席，仍以書面賀詞祝賀今年5位入選者。

今年入選者有花東棒球先驅林桂興、嘉農棒球隊日本教練近藤兵太郎、前台東縣長陳耕元、前棒球國際總會第一副會長彭誠浩、現任兄弟投手教練王建民，王建民以9成29的得票率成為今年職棒競技類唯一的入選者，他表示，年初得知入選時的心情很平靜，能夠協助台灣棒球發展是件好事。

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曾任亞洲棒球總會會長與世界棒壘球總會副會長的彭誠浩認為，自1989年起為大巨蛋拜訪歷屆台北市長，直到去年大巨蛋終於孵出來雖浪費很多時間，未來卻是台灣邁向國際的重要武器。

台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，由亞洲棒球總會會長辜仲諒（左3）、球名人堂協會代理理事長趙士強（右1）頒證給今年的入選者林桂興（左1，女兒代領）、陳耕元（左2，兒子代領）、近藤兵太郎（中，學生代領）、彭誠浩（右3）、王建民。（中信兄弟提供）

台灣棒球名人堂第11屆頒證入堂儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒（左1）、名人堂協會代理理事長趙士強（左2）頒證給今年的5位入選者中的彭誠浩（右2）、王建民。（中信兄弟提供）

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