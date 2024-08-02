奧運桌球》致敬C羅！樊振東解釋擊敗「眼鏡弟」晉決賽的慶祝動作

樊振東。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕中國桌球名將樊振東今在巴黎奧運男單4強賽以直落四擊敗地主法國「眼鏡弟」F.勒布朗後，做出一個雙手下壓的慶祝動作，賽後也引來中媒好奇，他解釋這是自己喜愛的足球球星C羅在效力皇家馬德里時所做過的動作，認為對方當時應該也有頂著壓力在客場出賽。

台灣好手林昀儒昨在8強賽以3：4不敵「眼鏡弟」，教練韋晴光賽後就坦言地主球迷的鼓噪聲對小林多少造成影響，「發球聽不到聲音」。今天4強賽上，就換樊振東感受在場法國球迷的聲勢，但他只花31分鐘就解決這位17歲的地主希望。

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只是樊振東做出雙手下壓的慶祝贏球動作，也讓不少球迷想到當年C羅在效力皇馬時作客巴塞隆納主場諾坎普，進球後比出這個動作讓主場球迷「安靜」。樊振東身為皇馬球迷，過去也說過C羅是自己喜愛的球星之一，他對此回應，「因為確實今天對自己來說算是客場作戰吧，我自己也很喜歡足球，也有這種感覺，就是可能C羅在諾坎普也有頂著這種壓力也好，或者觀眾的這種氛圍也好，也能夠去做到很多事情。」

對於4強賽的表現，樊振東表示滿意，並且能從中吸取到很多力量，也希望自己能繼續前進。樊振東在上屆東京奧運桌球男單拿下銀牌，這次打進決賽也盼能拚出個人首面奧運男單金牌。

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