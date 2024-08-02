晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎前線》麟洋配走過低潮連兩屆爭金 李洋：只有我們兩個知道有多艱難...

2024/08/02 21:13

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在巴黎奧運男雙4強戰，逆轉丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，連兩屆殺進金牌戰，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。走過低潮回到奧運舞台再次證明自己，李洋感性地表示，只有我們兩個知道過程有多艱難，感謝支持的聲音、質疑的聲音。

李洋／王齊麟上屆東京奧運奪金，之後卻被對手鎖定，加上傷病打擊，陷入長時間低潮，東奧後僅在去年日本公開賽奪冠，杭州亞運收下銅牌，過去3年走得其實相當艱辛。

今年再闖五環殿堂，李洋／王齊麟因籤運不理想，自小組賽起面臨極大考驗，不只得多打一場，同組的日本、丹麥、中國皆為世界前10高手，兩人不諱言，起初真的只祈禱小組賽能出線，沒想過有機會再次走到決賽。

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

今年即將退休的李洋很感動和王齊麟再度攜手進到決賽，「只有我們兩個知道過程有多艱難，感謝支持的聲音、質疑的聲音，運動員就要不停地挑戰自己，希望有更好的樣子，金牌戰把台灣的精神展現給大家。」

即便身處法國，今天不少球迷為麟洋配加油，而非為歐洲組合加油，「很感謝大家，這邊是法國，我們卻能得到比歐洲選手更大的加油聲，尤其在第一局輸的情況下，可以有更多的堅持聲音，讓我們去挑戰每一顆球，包含IN跟OUT很明顯的是我們大聲多了。」

王齊麟則說，「球迷的聲音支撐我，因為其實自己一度打得非常低迷，第2局體能跟精神力都下降，但球迷的聲音讓我想說，我一定要咬住，李洋也一直在旁邊鼓勵我，所有的加油聲，讓我在最後可以醒過來。」

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。