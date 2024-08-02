巴黎前線》麟洋配走過低潮連兩屆爭金 李洋：只有我們兩個知道有多艱難...

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟今在巴黎奧運男雙4強戰，逆轉丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，連兩屆殺進金牌戰，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。走過低潮回到奧運舞台再次證明自己，李洋感性地表示，只有我們兩個知道過程有多艱難，感謝支持的聲音、質疑的聲音。

李洋／王齊麟上屆東京奧運奪金，之後卻被對手鎖定，加上傷病打擊，陷入長時間低潮，東奧後僅在去年日本公開賽奪冠，杭州亞運收下銅牌，過去3年走得其實相當艱辛。

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今年再闖五環殿堂，李洋／王齊麟因籤運不理想，自小組賽起面臨極大考驗，不只得多打一場，同組的日本、丹麥、中國皆為世界前10高手，兩人不諱言，起初真的只祈禱小組賽能出線，沒想過有機會再次走到決賽。

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

今年即將退休的李洋很感動和王齊麟再度攜手進到決賽，「只有我們兩個知道過程有多艱難，感謝支持的聲音、質疑的聲音，運動員就要不停地挑戰自己，希望有更好的樣子，金牌戰把台灣的精神展現給大家。」

即便身處法國，今天不少球迷為麟洋配加油，而非為歐洲組合加油，「很感謝大家，這邊是法國，我們卻能得到比歐洲選手更大的加油聲，尤其在第一局輸的情況下，可以有更多的堅持聲音，讓我們去挑戰每一顆球，包含IN跟OUT很明顯的是我們大聲多了。」

王齊麟則說，「球迷的聲音支撐我，因為其實自己一度打得非常低迷，第2局體能跟精神力都下降，但球迷的聲音讓我想說，我一定要咬住，李洋也一直在旁邊鼓勵我，所有的加油聲，讓我在最後可以醒過來。」

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟在巴黎奧運羽球男子雙打四強賽擊敗丹麥組合，前進金牌戰。（特派記者陳志曲攝）

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