足球》日、韓隊伍也來比！淡水盃足球賽聚集124隊逾2100球員參戰

台灣淡水盃足球錦標賽總計超過2100位球員參賽。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕邁入第九屆的2024台灣淡水盃足球錦標賽，今在淡水商工舉辦開幕典禮，今年總計有來自國、內外124支隊伍、超過2100位球員參與，賽事還增設了U18歲組、女子U16歲組，總計4天的錦標賽，相比往年都更為盛大。

2024台灣淡水盃足球錦標賽於8月1日至4日在淡水商工、真理大學、淡江中學3校4場地進行，賽事從U4到U18，並於U12、U16另設女生組，這次不僅有全台各縣市的隊伍，更有12支外國球隊，分別來自日本、南韓、泰國、馬來西亞、香港的隊伍齊聚一堂，帶來不同的球風。

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開幕典禮中，新北市政府副秘書長張其強表示，「今年124支參賽隊伍中，新北市就有41支球隊，佔了三分之一，可見新北市在足球發展上是非常重視的，今天比賽也可以看到，很多家長帶著孩子，我們很多選手、很多熱愛足球的人，所以我們希望足球成為新北市代表運動，讓新北市成為足球城市。」

隨著淡水盃逐步擴大，參與人口越來越多，先前經過與新北市政府教育局至現場會勘，以及跟市府討論之後，終於和市長侯友宜達成共識，規劃在文中五興建「11人制足球場」，球場位在淡海新市鎮的市中心，今年7月動工，預計明年農曆年能落成。

主辦單位之一、新市國小校長李畇龍表示，淡水盃在許多熱忱家長的推動下，讓參與的小朋友越來越多，今年還有國外球隊的加入，「我覺得這已經不只是足球，更是國際教育，讓小朋友能夠透過比賽交朋友，我覺得是很棒的事。」

今年錦標賽首設GU16（五人制）以及U18組，國內女足強權醒吾高中國中部，也來到淡水參賽GU16，總教練謝志君肯定比賽的規模越來越大，且辦得非常完善，「剛好這段時間沒有別的比賽，我們也帶球員來感受一下五人制的比賽，讓這些小朋友學習不同的打法，相信對她們都是非常有幫助的。」

來自台南的北門高中也北上參與U18，總教練黃正宗大讚，「淡水盃辦得有聲有色，且每天都有接駁車，把我們照顧得非常好，而比賽也特別找來國外選手，讓我們暑假新兵進來後，有機會好好磨合、從比賽中看見自己的缺點。」

身為地主的竹圍高中，今年也是「首次」參與U18，總教練李宜陞表示，在自家門前的比賽，希望能帶領孩子打出淡水足球的風格，踢出讓淡水家長、觀眾都感到驕傲的內容，「而未來比賽的目標，則是希望朝國際性賽事發展，邀請越來越多人一同參與。」

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