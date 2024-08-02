奧運網球》21歲艾卡拉茲殺入金牌戰！36年來男單最年輕

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅21歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）手感發燙，6：1、6：1橫掃加拿大13種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），西班牙第2種子強勢挺進巴黎奧運網球男單金牌戰，成為自1988年網球重返首爾奧運以來，史上最年輕男單決賽選手。

本屆奧運回到法國公開賽的羅蘭加洛斯舉行，來勢洶洶的艾卡拉茲，兩個月前就在此首度紅土大滿貫封王，如今又連戰皆捷，只差最後一勝，就跟上2008年同胞前輩「蠻牛 」納達爾（Rafael Nadal）腳步，榮膺網壇第二位同一賽季包辦奧運金牌、法網和溫布頓錦標賽這兩座大滿貫冠軍的男人。本屆艾卡拉茲與兒時偶像納達爾破天荒組成「夢幻男雙」，可惜8強止步。

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艾卡拉茲奧運處女秀技驚四座，已是近36年來第4位勇闖男單決戰的西班牙人，加入1992年阿雷塞（Jordi Arrese）、1996年布魯格拉（Sergi Bruguera）和16年前納達爾的行列。若他週日壓軸擊敗塞爾維亞頭號種子老將喬科維奇（Novak Djokovic）或義大利11種子穆塞蒂 （Lorenzo Musetti），就成為西國史上第2位與納達爾並肩五環鍍金的球星。

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