奧運羽球》東野有紗/渡邊勇大連兩屆混雙摘銅 創日本首見紀錄

日本組合東野有紗（左）/渡邊勇大（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎奧運羽球項目混雙銅牌戰，日本組合東野有紗/渡邊勇大今天以21：13、22：20，直落二擊敗南韓組合金元昊/鄭娜銀。這是東野有紗/渡邊勇大繼2021年的東京奧運之後，連兩屆奧運都摘得混雙銅牌，成為日本羽球史上首次連兩屆獲得獎牌的選手。

渡邊勇大與東野有紗在學生時期都是就讀富岡第一中學校，當時高二的渡邊勇大與學姊、高三的東野有紗首次組成混雙，當年是2013年的夏天。

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進入職業賽場後，東野有紗/渡邊勇大的混雙組合首度在2018年全英羽球公開賽摘冠、也在2021年全英賽再度奪冠。東野有紗/渡邊勇大該年在2021年東奧摘銅。

目前世界混雙排名第5的東野有紗/渡邊勇大，今天以直落二擊敗南韓組合金元昊/鄭娜銀，生涯第二度摘得奧運混雙銅牌。東野有紗賽後說，「我們兩人是抱著拿金牌的心情來打比賽，雖然有點不甘心，但能獲得獎牌，真是太好了。」

渡邊勇大則說，現場日本球迷們的應援非常大聲，「我們都很辛苦，應援聲支持著我們。」東野有紗也說，「能夠遇到勇大君真是太好了。」

日本組合東野有紗（左）/渡邊勇大（右）。（法新社）

日本組合東野有紗（左）/渡邊勇大（右）。（美聯社）

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