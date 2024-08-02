奧運》白俄羅斯女將彈翻床奪銀 個人中立運動員首面獎牌開胡

白俄羅斯選手Viyaleta Bardzilouskaya今天在巴黎奧運女子彈翻床項目以56.060分拿下銀牌，成為本屆首位以「個人中立運動員」拿下獎牌的選手。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕19歲的白俄羅斯選手Viyaleta Bardzilouskaya今天在巴黎奧運女子彈翻床項目以56.060分拿下銀牌，成為本屆首位以「個人中立運動員」（AIN, Individual Neutral Athletes）拿下獎牌的選手。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯及支持其戰爭的白俄羅斯都被禁止派隊參加奧運，只能以「個人中立運動員」的身分參賽，國際奧會本屆只有15名俄羅斯選手和17名白俄羅斯選手出賽。

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「個人中立運動員」本屆首金終於開胡，19歲的白俄羅斯選手Viyaleta Bardzilouskaya今天在巴黎奧運女子彈翻床項目以56.060分拿下銀牌，英國名將Bryony Page則是以56.480分勇奪生涯奧運首金，三屆奧運累積1金1銀1銅，收齊三面獎牌，加拿大好手Sophiane Métho以55.650分獲得銅牌。

Viyaleta Bardzilouskaya因烏俄戰爭爆發，受到國際體操總會的制裁，她有長達2年沒有參加國際比賽，她在賽後受訪表示，出國比賽有很多的不確定性，也很難預測，並非常感謝教練的指導，在她身上投入很多，提升她的彈跳和技術，這給她帶來很大的信心。

白俄羅斯選手Viyaleta Bardzilouskaya今天在巴黎奧運女子彈翻床項目以56.060分拿下銀牌，成為本屆首位以「個人中立運動員」拿下獎牌的選手。（美聯社）

英國名將Bryony Page奪下金牌。（路透）

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